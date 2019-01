Εξαλλος ο Χάρντεν για την ήττα έσπρωξε την κάμερα και φώναζε «f@ck» (vid)

Οι Ρόκετς δεν τα κατάφεραν κόντρα στους Νετς σε ένα δυνατό παιχνίδι και για ακόμα μια φορά ο Τζέιμς Χάρντεν ήταν εξωπραγματικός. Τέλειωσε το παιχνίδι με 58 πόντους, 10 ριμπάουντ και 6 ασίστ, έκανε μοναδική εμφάνιση, αλλά δεν κατάφερε η ομάδα του να φύγει νικήτρια.

Μετά το τέλος του αγώνα ο «Μούσιας» ήταν απογοητευμένος, έδιωξε την κάμερα και φώναξε «γαμώτο», δείχνοντας τον εκνευρισμό του.

James Harden was pissed off after dropping 58 and 10 in an OT loss. Pushes camera away and yells “f*ck” pic.twitter.com/rtvKfUBaIS

