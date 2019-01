Έκαναν ρεκόρ Ουόριορς και Πέλικανς με 43 τρίποντα! (vid)

Το καλάθι σαν... βαρέλι έβλεπαν οι Ουόριορς με τους Πέλικανς πίσω από τη γραμμή του τριπόντου.

Οι δύο ομάδες πέτυχαν μαζί 43 τρίποντα, μια επίδοση που είναι η καλύτερη στην ιστορία του ΝΒΑ.

Οι πρωταθλητές είχαν 24, ενώ οι πελεκάνοι μέτρησαν 19.

Για το Γκόλντεν Στέιτ κορυφαίος ήταν ο Κάρι με 9 εύστοχα, ενώ για τη Νέα Ορλεάνη 6 πέτυχε ο Μίροτιτς!

