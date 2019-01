Τρελή τάπα του Γιάνναρου σε Γκασόλ (vid)

Είσαι ο Μαρκ Γκασόλ που όπως και να το κάνουμε το έχει το σουτάκι. Έχεις φάει το ένα κάρφωμα μετά το άλλο από τον Γιάνναρο σήμερα και έχεις την ιδέα να πάρεις εκδίκηση; Ε θα φας τάπα βρε αδερφέ. Θα πας να κάνει post τον Greek Freak και απλά θα φας το... κεφάλι σου γιατί θα καταλάβεις πως με αυτό το θηρίο δεν μπορείς να τα βάλεις. Ευχή όλων μας βέβαια είναι να το καταλάβεις και με την Εθνική, αλλά μέχρι το Παγκόσμιο, το καταλαβαίνεις στα ματς των Μπακς με τους Γκρίζλις...

Get that weak stuff outta here!! #FearTheDeer pic.twitter.com/FSK4lIIxd8

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 17, 2019