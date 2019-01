Νάναλι: «Απέρριψα ομάδα της EuroLeague για το 10ημερο συμβόλαιο των Ρόκετς»!

Οι Κρις Πολ, Κλιντ Καπέλα και Έρικ Γκόρντον έχουν τεθεί νοκ άουτ λόγω τραυματισμών, ο Ντάνουελ Χάουζ συνεχίζει στην G League και οι Ρόκετς προσφέρουν 10ήμερο συμβόλαιο στον Τζέιμς Νάναλι, ο οποίος θα παραμείνει στο ΝΒΑ έπειτα από την αποχώρησή του από τους Τίμπεργουλβς.

«Σήμερα ήμουν έτοιμος να πάρω την απόφαση σχετικά με το ενδεχόμενο να αποδεχτώ μια εξαιρετική κατάσταση στην EuroLeague ωστόσο οι Ρόκετς με κάλεσαν χθες βράδυ. Το τελευταίο 24ωρο ήταν τρελό! Είμαι ενθουσιασμένος» ανέφερε σχετικά ο πρώην άσος της Φενέρμπαχτσε, ο οποίος ακούστηκε πρόσφατα για τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ πριν οι «πράσινοι» καταλήξουν στον Σον Κιλπάτρικ.

Statement from James Nunnally on wild week—waived by Minnesota, turning down Europe, staying in the NBA and signing with the Rockets pic.twitter.com/aqjoHC1wom

— Kelly Iko (@KellyIkoNBA) 16 Ιανουαρίου 2019