H μοναδική τριπλέτα με 25+ πόντους στο ίδιο ματς! (pic)

Όταν παίζεις με τους Ουόριορς, δεν ξέρεις ποιον να πρωτομαρκάρεις, αφού τα... όπλα στη φαρέτρα του Κερ είναι πολλά.

Στο ματς κόντρα στους Νάγκετς ο Στεφ Κάρι με τον Κλέι Τόμπσον είχαν από 31, ενώ ο Κέβιν Ντουράντ είχε 27.

Η τριπλέτα αυτή είναι η μονιδική στο ΝΒΑ την τελευταία 25ετία που μετρά 25+ πόντους στο ίδιο ματς σε 30 λεπτά ή λιγότερα.

Το είχαν ξανακάνει στις 23 Νοέμβρη του 2016 απέναντι στους Λέικερς. Ο Στιβ Κερ πρέπει να νιώθει πάρα πολύ τυχερός που τους έχει και τους 3 στην ομάδα του.

Stephen Curry (31), Klay Thompson (31) and Kevin Durant (27) all had at least 25 points tonight in 30 minutes or less.

They're the only trio to do that in the last 25 seasons, and they've now done it twice (Nov. 23, 2016 against the Lakers). pic.twitter.com/7St3nMY7hr

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 16 Ιανουαρίου 2019