Έστειλαν ΝτιΒιτσέντζο και Γουντ στη G-League οι Μπακς (pic)

Στη G-League και τους Wisconsin Herd μεταφέρθηκαν οι Ντόντε ΝτιΒιτσέντζο και Κρίστιαν Γουντ.

Οι Μπακς θέλησαν να στείλουν τους δύο παίκτες στη θυγατρική του, με τον Γουντ να είναι... ασανσέρ μεταξύ ΝΒΑ και G-League.

Ο rookie των ελαφιών μετρά φέτος 4.8 πόντους και 2.4 ριμπάουντ στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, ενώ ο συμπαίκτης του έχει 4.2 πόντους και 2.7 ριμπάουντ.

The Bucks have assigned Donte DiVincenzo and Christian Wood to the @WisconsinHerd.

Both will be in uniform for the Herd today as it takes on the Erie Bayhawks in Oshkosh, Wis., at 11:30am/ct.#FearTheDeer | #HerdUp https://t.co/1DIQ123CLu

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 16 Ιανουαρίου 2019