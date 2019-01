Υπογράφουν τον Νάναλι οι Ρόκετς! (pic)

Οι Ρόκετς φιγουράρουν στην τέταρτη θέση της κατάταξης στη Δύση με ρεκόρ 25-18 με μπροστάρη τον Τζέιμς Χάρντεν ωστόσο είναι υποχρεωμένοι να πορευτούν το επόμενο διάστημα χωρίς τους Καπέλα, Πολ και Γκόρντον.

Παράλληλα ο Χάουζ αρνήθηκε την πρόταση των Τεξανών για τριετές -μη εγγυημένο μίνιμουμ συμβόλαιο και συνεχίζει στην G-League ώστε να είναι unrestricted free agent το καλοκαίρι και να βρει ένα καλύτερο deal στο ΝΒΑ.

Έτσι σύμφωνα με τον Shams Charania, οι Ρόκετς θα προσφέρουν 10ήμερο συμβόλαιο στον Τζέιμς Νάναλι, ο οποίος ακούστηκε πρόσφατα για τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ πριν οι «πράσινοι» καταλήξουν στον Σον Κιλπάτρικ.

With Chris Paul, Clint Capela and Eric Gordon sidelined and Danuel House back to G League, the Rockets plan to sign guard James Nunnally to a 10-day contract, league sources tell @TheAthleticNBA @WatchStadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 16 Ιανουαρίου 2019