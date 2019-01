Αντετοκούνμπο: Τriple double σε λιγότερα λεπτά από το 2015!

Οι Μπακς ήταν καταιγιστικοί κόντρα στους Χιτ και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο χρειάστηκε το ελάχιστο για να κάνει ακόμα μια γεμάτη εμφάνιση με 12 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Ο «Greek Freak» έπαιξε μόλις 24 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα, έκανε triple double και αυτό έγινε στον λιγότερο χρόνο που έχει βρεθεί κάποιος στο παρκέ από τις 25 Ιανουαρίου του 2015 και τον Χασάν Ουάιτσαιντ που είχε παίξει 24 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα.

Giannis Antetokounmpo played 24 minutes and 52 seconds vs the Heat, the fewest minutes played in a triple-double since Hassan Whiteside recorded one in 24 minutes and 37 seconds on Jan. 25, 2015. pic.twitter.com/kug1jKnGBo

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 16 Ιανουαρίου 2019