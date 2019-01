Ρεκόρ με 51 πόντους σε μια περίοδο οι Ουόριορς! (vid)

Συγκεκριμένα η ομάδα του Όκλαντ έκλεισε το πρώτο 12λεπτο με 51-38 και 10 εύστοχα τρίποντα! Με τους 51 πόντους σημείωσαν νέο ρεκόρ σε ολόκληρο το ΝΒΑ, ενώ με τα 10 τρίποντα ισοφάρισαν την επίδοση της ομάδας.

Μέχρι την εν λόγω αναμέτρηση, μόνο πέντε ομάδες είχαν καταφέρει να σημειώσουν 50 πόντους σε μια περίοδο από το 1982 και μετά.

51 PTS

10 3PM



The @warriors just put together the highest-scoring first quarter in NBA history! #DubNation pic.twitter.com/H5iuILLqPl

— NBA TV (@NBATV) 16 Ιανουαρίου 2019