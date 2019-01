Αποθέωση για Κόβινγκτον και Σάριτς (vid)

Το καλοκαίρι οι Σίξερς αποφάσισαν να στείλουν στους Τίμπεργουλβς τους Ρόμπερτ Κόβινγκτον και Ντάριο Σάριτς, φέρνοντας στην Φιλαδέλφεια τον Τζίμι Μπάτλερ. Σήμερα οι δύο παίκτες βρέθηκαν αντίπαλοι της πρώην ομάδας τους, με τον κόσμο των Σίξερς να μην ξεχνάει την προσφορά τους και να τους αποθεώνει, σε μία ακόμα στιγμή που δείχνει το πόσο διαφορετικό είναι το NBA.

Standing ovation for RoCo and Dario Saric in their return to Philly pic.twitter.com/Aa5p9UrNsV

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) January 16, 2019