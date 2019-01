O Σούμπερτ αρνείται ότι έγινε σκηνή έξω από τα αποδυτήρια των Μπλέιζερς

Το bwin Tennis Leaderboard με εντυπωσιακά έπαθλα* ξεκίνησε! *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. | 21+

Ένα δημοσίευμα ήθελε τον Σούμπερτ να πηγαίνει στα αποδυτήρια των Μπλέιζερς, μετά το τέλος του αγώνα, για να βρει τον Νούρκιτς, για ένα σκληρό σκριν που δέχτηκε στο δεύτερο ημίχρονο.

«Κάποια πράγματα πρέπει να ειπωθούν μεταξύ μας, μια συζήτηση μεταξύ αντρών. Κάποια πράγματα έγιναν εκεί έξω και πρέπει να τα συζητήσουμε». Αυτά είπε ο παίκτης των Κινγκς, με τον Νούρκιτς να απαντά ότι δεν ανησυχεί για έναν παίκτη που σύντομα θα συνταξιοδοτηθεί.

Κάπως έτσι δημιουργήθηκε το θέμα, για το οποίο μετά πρώτα απολογήθηκε και... άλλαξε ο Σούμπερτ. Αφού πρώτα ζήτησε συγγνώμη αν έκανε «σκηνή», έπειτα τόνισε ότι δεν πρέπει οι οπαδοί να πιστεύουν το ίντερνετ και έδωσε την δική του εκδοχή για το γεγονός.

I apologize to the fans if I made a scene. Wasn't my intention but this 2019 stuff is all about a "story". Don't let that distract you from this young Scores ball club getting a great victory against a tested Blazers team #theScoresisHERE #purpletalk

— Iman. (@imanshumpert) 15 Ιανουαρίου 2019