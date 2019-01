Πέρασε τον Κόμπι και «κυνηγάει» μια δύσκολη κορυφή ο Χάρντεν! (pic)

Ακόμα μια μυθική εμφάνιση από τον Τζέιμς Χάρντεν, ακόμα ένα ρεκόρ. Ο «Μούσιας» κόντρα στους Γκρίζλις είχε 57 πόντους και 9 ριμπάουντ και αυτό ήταν το 17 συνεχόμενο παιχνίδι του με 30 και παραπάνω πόντους.

Πλέον, έχει μπροστά του τον Μπέιλορ που μετρά 18, ενώ η πρωτιά αποτελεί μια ξεχωριστή πρόκληση, αφού σε αυτήν βρίσκεται ο Τσάμπερλεϊν, που έχει καταφέρει μοναδικά ρεκόρ και τα συνεχόμενα παιχνίδια του είναι 65. Μάλιστα είναι και το μεγαλύτερο σερί από τα 20 συνεχόμενα ματς του «Big Dipper» το 1964! Η πρόκληση του ηγέτη του Χιούστον είναι τεράστια και είναι μπροστά του.

Ο τελευταίος παίκτης με ανάλογη επίδοση ήταν ο Κόμπι Μπράιαντ, ο οποίος είχε 16 ματς με 30+ πόντους το 2003, ενώ το έχει πετύχει και ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ το 1972!

@JHarden13 passes @kobebryant with his 17th consecutive 30-point game... only Elgin Baylor (18) and Wilt Chamberlain (four separate streaks, with the longest being 65 games) have more! #Rockets pic.twitter.com/cuFFd2cB4Q

— NBA (@NBA) 15 Ιανουαρίου 2019