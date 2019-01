Μαζί πήραν 4 πρωταθλήματα και ποτέ δεν σταμάτησε να υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός.

Το ματς των Σπερς με τους Χόρνετς τελείωσε και βρήκε τους Τόνι Πάρκερ και Γκρεγκ Πόποβιτς να αγκαλιάζονται, δείχνοντας πως κανείς δεν ξεχνά τι του έχει προσφέρει ο άλλος.

Η συνεργασία τους είχε εκπληκτικά αποτελέσματα για τα... σπιρούνια τα προηγούμενα χρόνια.

Tony Parker and Pop share a moment after the game pic.twitter.com/MZFIUHVKIn

— Bleacher Report (@BleacherReport) 15 Ιανουαρίου 2019