Έσπασε τα κοντέρ με season high και ρεκόρ o Χάρντεν! (pics & vid)

Ασταμάτητος ήταν για άλλη μια φορά ο Μούσιας.

Ο ηγέτης του Χιούστον μέτρησε 57 πόντους κόντρα στους Γκρίζλις με 6/15 τρίποντα, κατέβασε 9 ριμπάουντ, είχε 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε άλλο ένα show στο ΝΒΑ.

Πλέον μετρά 17 σερί ματς με 30+ πόντους, όντας ο 3ος παίκτης στην ιστορία που του καταφέρνει μετά τους Τσάμπερλεϊν και Μπέιλορ

Mάλιστα αυτή είναι η 3η του «50άρα» μέσα στη σεζόν.

Σε... άγρια κατάσταση ο Χάρντεν. Δεν μπλέκεις με τον Μούσια αυτή την περίοδο!

The only players in @NBAHistory with 17 consecutive games or more of 30+ PTS:

HARDEN DROPS A SEASON-HIGH 57 POINTS!

James Harden has been unstoppable lately as he scored a SEASON-HIGH 57 POINTS to go along with 9 rebounds. This is Harden's 3rd 50PT+ game this season!

The Houston Rockets defeat the Memphis Grizzlies (112-94) pic.twitter.com/ruxOVYUpve

— Hoops Podcast (@hoopspodcastaus) 15 Ιανουαρίου 2019