Ασταμάτητος Χάρντεν: Έχει 36 από τους 54 πόντους των Ρόκετς στο ημίχρονο! (vid)

Δεν γίνονται αυτά!

Ο Μούσιας μετρά 36 (ισοφάρισε το career high του στο ημίχρονο) από τους 54 πόντους των Ρόκετς στο ημίχρονο, κάνοντας... όργια.

Μάλιστα έφτασε τα 17 σερί ματς με 30+ πόντους και κυνηγά τον Τσάμπερλεϊν που έχει 20.

Χάρντεν από άλλο πλανήτη

30 PTS... in the first half!

James Harden has scored 30+ PTS in 17 consecutive games. The last player with a longer streak was Wilt Chamberlain (20 games, 1964). #Rockets pic.twitter.com/Y5BzUqU8bi

— NBA (@NBA) 15 Ιανουαρίου 2019