Έκανε έκπληξη στον Πάρκερ η οικογένεια του, από Γαλλία στο Σαν Αντόνιο! (vid)

Στο Σαν Αντόνιο βρέθηκαν τα αδέρφια του Τόνι Πάρκερ και έκαναν έκπληξη στον γκαρντ των Χόρνετς.

Οι σφήκες κοντράρονται με τους Σπερς και φυσικά ο «TP» είναι το πρόσωπο της αναμέτρησης.

Η οικογένεια του βρέθηκε κοντά του σε αυτή την όμορφη στιγμή.

Ο Γάλλος επιστρέφει στο γήπεδο που έκανε σπουδαία πράγματα με τα σπιρούνια και κατέκτησε 4 πρωταθλήματα ΝΒΑ.

When your family comes all the way from France to surprise you.. #Hornets30 pic.twitter.com/1yisY7UNBL

— Charlotte Hornets (@hornets) 15 Ιανουαρίου 2019