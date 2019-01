Σοκ στους Ρόκετς με Καπέλα, εκτός 4-6 εβδομάδες (pic)

Οι Ρόκετς φιγουράρουν στην έκτη θέση της κατάταξης στη Δύση με ρεκόρ 24-18 με μπροστάρη τον Τζέιμς Χάρντεν ωστόσο είναι υποχρεωμένοι να πορευτούν το επόμενο διάστημα χωρίς τον Κλιντ Καπέλα.

Σύμφωνα με τον Adrian Wojnarowski, ο φόργουορντ-σέντερ των Τεξανών τραυματίστηκε στον δεξί αντίχειρα με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ άουτ για τις επόμενες 4-6 εβδομάδες.

Φέτος μετράει 17.6 πόντους, 12.6 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ μ.ό.

Rockets center Clint Capela will miss four to six weeks with right thumb injury, league source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 14 Ιανουαρίου 2019