Όλα νόμιμα στην υπόθεση Καβαλίερς - ΜακΚο (pic)

Η κορυφαία λίγκα ολοκλήρωσε την έρευνά της, όσον αφορά τη σύντομη θητεία του 23χρονου γκαρντ με τους «ιππότες» και όλα ήταν νόμιμα.

Η έρευνα έγινε έπειτα από απαίτηση των Ουόριορς, αλλά όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του ΝΒΑ, «οι Καβαλίερς δεν παραβίασαν τους όρους της συλλογικής σύμβασης εργασίας».

The NBA announces that it has completed its investigation into Cleveland’s signing and subsequent release of Patrick McCaw and found no wrongdoing pic.twitter.com/oi5kqVm0pF

— Marc Stein (@TheSteinLine) 14 Ιανουαρίου 2019