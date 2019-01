Πάρκερ: «Πίστευα ότι θα μείνω για πάντα στο Σαν Αντόνιο...» (vid)

Προφανώς και θα είναι πολύ συγκινητικό και πολύ νοσταλγικό. Είχα να δω τέσσερις μήνες το σπίτι μου και είναι πολύ ωραία που επιστρέφω. Να βλέπω γνώριμα πρόσωπα και να λαμβάνω την αγάπη από την πόλη του Σαν Αντόνιο. Είμαι ενθουσιασμένος και ανυπομονώ!» ανέφερε και σε ερώτηση για το αν πίστευε ότι θα έφευγε ποτέ, είπε: «Όχι. Πάντα πίστευα ότι θα τελείωνα την καριέρα μου στο Σαν Αντόνιο».

Και συνέχισε: «Θα προσπαθήσω να διασκεδάσω για όλα αυτά τα χρόνια που πέρασα εδώ. Χθες μιλούσα με τον Τίμι (σ.σ. Ντάνκαν) ο οποίος είχε έρθει στο σπίτι μου. Ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα. Περάσαμε υπέροχα χρόνια εδώ. Και από τη στιγμή που αλλάζεις ομάδα καταλαβαίνεις πόσο ωραία ήταν τα χρόνια στο Σαν Αντόνιο. Ήταν υπέροχα με τον Τίμι, τον Μάνου, τον coach Ποπ και όλους τους συμπαίκτες που είχα. Και όλα όσα καταφέραμε μαζί...»

"It's very emotional, obviously. Very nostalgic since I arrived in San Antonio. It just feels good to see everybody and... [feel] all the love from San Antonio. I'm excited and can't wait for tonight." - @TonyParker #Hornets30

