Ο σέντερ των Μινεσότα Τίμπεργουλβς έδειξε για μία ακόμη φορά το κοινωνικό του πρόσωπο.

Ο Καρλ Άντονι Τάουνς συναντήθηκε με ένα παιδί το οποίο παλεύει με τη λευχαιμία και του έδωσε δώρα από υπογεγραμμένες φανέλες του μέχρι παπούτσια του.

.@KarlTowns gifted a young fan some incredible gifts including a pair of custom Hyperdunks by @Kickstradomis. Isaac is a huge KAT fan who is battling Leukemia.

@Timberwolves pic.twitter.com/QOYYiG9laT

— B/R Kicks (@brkicks) 14 Ιανουαρίου 2019