Το προφητικό tweet του Μάτζικ Τζόνσον το 2011 (pic)

Οι Λέικερς ηττήθηκαν χθες στο Λος Άντζελες από τους Καβαλίερς, μία από τις χειρότερες ομάδες της Λίγκας.

Η απουσία του ΛεΜπρόν Τζέιμς έπαιξε σίγουρα ρόλο, αλλά δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία.

Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα έφερε στην επιφάνεια ένα tweet του Μάτζικ Τζόνσον, νυν πρόεδρος της ομάδας από το 2011.

Τότε οι Λέικερς είχαν χάσει ξανά από τους Καβαλίερς (104-99) που ήταν από τις χειρότερες ομάδες και είχε γράψει «αυτά συμβαίνουν όταν δεν σέβεσαι τον αντίπαλο».

This is what happens when you don't give Cleveland respect...@Lakers lose!

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) 17 Φεβρουαρίου 2011