H εκπληκτική εμφάνιση του Γιόκιτς και αποθέωση... MVP! (vids)

Οι Νάγκετς πήραν ακόμα μια νίκη, μέσα στο σπίτι τους, συγκεκριμένα την 12 συνεχόμενη και σε αυτό βοήθησε ο Νίκολα Γιόκιτς. Για ακόμα μια φορά ο Σέρβος σέντερ ήταν σε καταπληκτική κατάσταση και τέλειωσε το ματς με 40 πόντους, που είναι και το φετινό του ρεκόρ, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ για να είναι κομβικός για την νίκη του Ντένβερ. Λίγο πριν το τέλος του αγώνα όλο το γήπεδο αποθέωσε τον παίκτη και φώναξε MVP για εκείνον.

Nikola Jokic gets quite the standing ovation that turns into “MVP” chants. He calmly goes and sinks both free-throws to give him his 40th point on the night.

He has been sensational tonight and the Pepsi Center crowd loves it. pic.twitter.com/6OKjF5BRgD

— Duvalier Johnson (@DuvalierJohnson) 14 Ιανουαρίου 2019