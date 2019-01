Κάρι: Έφτασε τα 12 παιχνίδια με 10+ τρίποντα! (pic)

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν «καυτός» κόντρα στους Μάβερικς και τέλειωσε το ματς με 48 πόντους. Αρκετοί από αυτούς προήλθαν από τρίποντα, αφού ο Κάρι είχε 11 εύστοχα. Αυτή ήταν η 12η φορά που καταφέρνει να έχει 10 ή παραπάνω εύστοχα σουτ τριών πόντων σε ένα ματς και συνεχίζει να γράφει εντυπωσιακή ιστορία.

Steph Curry made 11 3-pointers in the @warriors road win tonight. He now has 12 career games with 10 or more threes, the most in @NBAHistory. Watch the video box scores of each of his triples below:

SC30's 1⃣1⃣ TREYS: https://t.co/as3OUtnOUS pic.twitter.com/yAf17r29gY

— NBA.com/Stats (@nbastats) 14 Ιανουαρίου 2019