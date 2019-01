Κερ για Ντόντσιτς: «Έχει 40 ματς στο βιογραφικό του και φαίνεται σα να είναι 10 χρόνια στο ΝΒΑ»

Ο Σλοβένος γκαρντ γνωρίζει καθημερινά την αποθέωση για όσα έχει πετύχει σε σύντομο χρονικό διάστημα στο ΝΒΑ.

Ο Στιβ Κερ υποκλίθηκε επίσης στον Λούκα Ντόντσιτς, αλλά εν συνεχεία πήρε πίσω την άποψή του για λόγους διαφάνειας.

Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά όμως....

Πριν το ματς των Ουόριορς με τους Μάβερικς ο προπονητής των πρωταθλητών ανέφερε, «ο Ντόντσιτς για μένα είναι All Star παίκτης».

Μετά τη νίκη των Ουόριορς ρωτήθηκε ξανά και φάνηκε πως το είχε μετανιώσει αφού δήλωσε, «μάλλον είπε ό,τι είπα χωρίς να έχω μελετήσει πριν. Εχω δικαίωμα ψήφου για τους παίκτες που θα είναι αλλαγή στο All Star και αυτό που ήθελα να πω είναι πως παίζει σαν All Star. Είτε τα καταφέρει είτε όχι, είναι επιπέδου All Star. Αν δεν τα καταφέρει φέτος, θα το καταφέρει πολύ σύντομα

Έχει μόλις 40 ματς στο βιογραφικό του και φαίνεται σα να είναι στη Λίγκα δέκα χρόνια. Αυτό είναι σπάνιο. Διαθέτει αυτοπεποίθηση η οποία προέρχεται από την καριέρα του στην Ευρώπη».