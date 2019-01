Σεβασμός του Γιάννη για τον Κάρτερ: «Με τον Βινς μεγάλωσα» (pic & vid)

Οι Μπακς αντιμετώπισαν τους Χοκς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει την φανέλα του με τον τεράστιο Βινς Κάρτερ.

Ο παίκτης ανέβασε την φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό του στο instagram σχολιάζοντας, «Greek Freak x Vinsanity» και ένα εικονίδιο που δείχνει ότι είναι ευγνώμον γι' αυτή την συνάντηση και τιμή. Παράλληλα μίλησε, μετά το τέλος του αγώνα, για την επιθυμία του να έχει την φανέλα.

«Είναι ένας από τους παίκτες που θαυμάζω. Έβλεπα τον Βινς, τον ΜακΓκρέιντι, τον Κόμπι Μπράιντ τον Στιβ Νας, τον Ντιρκ, με αυτούς μεγάλωσα. Έχει κάνει σπουδαία πράγματα για την λίγκα, την γενιά μου, την επόμενη και ήθελα την φανέλα του».

“I‘m a big fan of his. He’s done great things for the league, my generation and the next generation that’s coming.”

