Αν και είχε 1/17 τρίποντα, ο Χάρντεν έπιασε το ρεκόρ του Κόμπι Μπράιαντ! (pic)

Ο Χάρντεν έπιασε τον Κόμπι Μπράιαντ, έχοντας 1/17 τρίποντα (pic)

Από τη σεζόν 200-2003, ο Κόμπι Μπράιαντ είχε στα χέρια τoυ το εξής ρεκόρ: Ήταν ο μόνος παίκτης που για 16 σερί ματς πετύχαινε 30 πόντους τουλάχιστον σε καθένα απ' αυτά.

Στην ήττα από τους Μάβερικς, ο Χάρντεν σημείωσε 38 πόντους και έφτασε τον άλλοτε σταρ των Λέικερς.

Το τρομερό είναι πως πέτυχε αυτό το σπουδαίο επίτευγμα έχοντας μόλις 1/17 τρίποντα! «Μούσιας» είναι αυτός όμως κι ό,τι θέλει κάνει.

SIXTEEN straight 30-point games.

Harden's just on a different planet right now pic.twitter.com/5rSS9ub9Rv

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 14, 2019