Ο 29χρονος φόργουορντ/σέντερ «μίλησε» στο κατάλληλο σημείο για τους Ράπτορς, αφού με 13'' να απομένουν για το τέλος της δεύτερης παράτασης, ευστόχησε σε τρίποντο και στην ουσία υπέγραψε τη νίκη της ομάδας του.

Δείτε το βίντεο

HOW HUNGRY ARE YOU, @sergeibaka?! pic.twitter.com/IqwLe0tgUp

— Toronto Raptors (@Raptors) 13 Ιανουαρίου 2019