Παίζει ο Γιάννης στην Ατλάντα! (vid)

Ο Έλληνας σούπερ σταρ δεν είχε πάρει χρόνο συμμετοχής στο παιχνίδι των Μπακς με τους Ουίζαρντς εκτός έδρας και αυτό λόγω προβλήματος που είχε στον τετρακέφαλο.

Μάλιστα η συμμετοχή του ήταν αμφίβολη και για το ματς με τους Ατλάντα Χοκς, αλλά όπως είπε ο προπονητής, Μάικ Μπουντενχόλζερ, ο Greek Freak θα δώσει κανονικά το «παρών» στο ματς. Αντίθετα θα παραμείνει εκτός ο Ντόντε ΝτιΒιτσέντζο.

Στο βίντεο που ακολουθεί και το οποίο «ανέβασαν» οι Μπακς στον επίσημο λογαριασμό τους, μπορείτε να δείτε και το «ζέσταμα» του Γιάννη πριν από το τζάμπολ του αγώνα.

Coach Bud: Giannis is expected to be available and will play today. Donte is out. #FearTheDeer pic.twitter.com/Sc7ravP8fz

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 13 Ιανουαρίου 2019