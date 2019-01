Οι δύο ομάδες φαίνεται πως... ζήλεψαν την ματσάρα που έγινε πριν από λίγες ημέρες στο Σαν Αντόνιο μεταξύ Σπερς και Θάντερ κι έδωσαν ρεσιτάλ!

Η ομάδα του Τορόντο είχε τον έλεγχο του αγώνα για τρία δωδεκάλεπτα (84-98), αλλά οι «μάγοι» έκαναν αντεπίθεση στην τελευταία περίοδο (124-124) και το ματς οδηγήθηκε όχι σε μία, αλλά σε δύο παρατάσεις!

Στο φινάλε της κανονικής διάρκειας του ματς, η αδρεναλίνη «χτύπησε» κόκκινο.

Ο Μπιλ με τρίποντο μείωσε σε 118-120 (46'), για να βάλει ο Λέοναρντ δυο καλάθια (119-124, 47'). Ο παίκτης των Ουίζαρντς, όμως, δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και με νέο τρίποντο ισοφάρισε σε 124-124, με 20.4'' να απομένουν για το τέλος. Ο Λέοναρντ επιχείρησε σουτ, αλλά βρήκε σίδερο και ο Γκριν αστόχησε στη λήξη, με το ματς να πηγαίνει στην παράταση.

Στο πρώτο έξτρα πεντάλεπτο, καμία ομάδα δεν έλεγε να τα παρατήσει. Ο Λέοναρντ με 7 πόντους του έκανε το 131-129, με τον Μπιλ να σουτάρει και να ευστοχεί (131-131). Ο Λάουρι πήρε την τελευταία επίθεση για τους Ράπτορς, αλλά αστόχησε, με αποτέλεσμα το ματς να πάει στη δεύτερη παράταση.

Ο Σατοράνσκι έκανε το 131-133, με τους Ράπτορς να χάνουν τέσσερις επιθέσεις με τους Γκριν, Ιμπάκα (δις) και Λέοναρντ. Λίγο αργότερα ο Μπράιαντ κράτησε μπροστά τους Ουίζαρντς (138-136), αλλά ήρθε το τρίποντο του Ιμπάκα, για να... ξεράνει τους αντιπάλους του (138-139). Ο Πόρτερ αστόχησε πίσω από τα 7.25μ και ο Γκριν επισφράγισε το τελικό 138-140 με 1/2 βολές.

Καουάι Λέοναρντ από την μία (41π., 11ρ., 5ασ., 3κλ., 2τ.) και Μπράντλεϊ Μπιλ από την άλλη (43π., 10ρ., 15ασ., 3κλ., 2τ.) έδωσαν κυριολεκτικά show, με τον πρώτο, όμως, να αναδεικνύεται νικητής.

Τα δωδεκάλεπτα: 21-36, 50-61, 84-98, 124-124 (κ.α.), 131-131 (παρ.1), 138-140 (παρ.2).

.@RealDealBeal23 recorded his second career triple-double with 43 points, 15 assists, and 10 rebounds vs. Toronto.

: https://t.co/5PhbX5dQza

: https://t.co/3KSJ6Wkqub pic.twitter.com/ZEmqdAc8eJ

— Washington Wizards (@WashWizards) 13 Ιανουαρίου 2019