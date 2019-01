Συνεχίζει να εντυπωσιάζει τον τελευταίο καιρό ο Ντόνοβαν Μίτσελ.

Ο ηγέτης των Τζαζ μέτρησε 34 πόντους απέναντι στους Μπουλς, φτάνοντας στα 3 σερί παιχνίδια με 30+ πόντους.

Δεν μπλέκεις με το Νο.45 των Μορμόνων

@spidadmitchell (34 PTS, 6 AST, 6 REB) goes for his 3rd straight 30+ point game as the @utahjazz win at home! #TeamIsEverything pic.twitter.com/FsDuz0alvX

— NBA (@NBA) 13 Ιανουαρίου 2019