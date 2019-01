Κυρίαρχος ο Καρλ-Άντονι Τάουνς κόντρα στους Πέλικανς.

Ο ηγέτης των Τίμπεργουλβς μέτρησε 27 πόντους, ενώ έκανε ρεκόρ καριέρας με 27 ριμπάουντ. Επιπλέον είχε και 3 μπλοκ.

Απολαύστε τα όσα έκανε ο KAT

@KarlTowns puts together a monster performance, finishing with 27 PTS, a career-high 27 REB, and 4 BLK in the @Timberwolves home W! #AllEyesNorth pic.twitter.com/GI84hQg89U

— NBA (@NBA) 13 Ιανουαρίου 2019