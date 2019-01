Ο Πάτρικ Μπέβερλι... φόρτωσε με τον Γκρίφιν (vid)

Με το σκορ να είναι 109-104, ο Μπλέικ Γκρίφιν μπορούσε να σκοράρει στην τελευταία φάση του αγώνα.

Ωστόσο, προσποιήθηκε ότι πάει για κάρφωμα και λίγο πριν φτάσει στο αντίπαλο καλάθι, έστριψε προς τα πίσω.

Ο Πάτρικ Μπέβερλι του ζήτησε τα ρέστα, υπήρξε μια μικρή ένταση αλλά γρήγορα ηρέμησαν τα πνεύματα κι ο Γκρίφιν έδωσε τα χέρια με τους Ουίλιαμς - Χάρελ.

Ιδού η επίμαχη φάση:

Blake Griffin and Patrick Beverly were a bit heated and had to be separated after the Pistons beat the Clippers

: @ESPNNBA pic.twitter.com/yNB9z7XnDg

— USA TODAY NBA (@usatodaynba) January 12, 2019