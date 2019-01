Στην... εξίσωση με Τζέισον Κιντ ο Ντόντσιτς! (pic)

Δεν σταματάει να κάνει ρεκόρ ο Λούκα Ντόντσιτς και να θυμίζει θρύλους του παρελθόντος με τα επιτεύγματα του.

Ο παίκτης των Μάβερικς μέτρησε 29 πόντους, 12 ασίστ και 8 ριμπάουντ κόντρα στους «λύκους» και έγινε ο δεύτερος rookie στην ιστορία της λίγκας με 25+ πόντους, 10+ ασίστ και 5+ ριμπάουντ σε ένα ματς.

Ο άλλος είναι ο Τζέισον Κιντ από τις 4 Νοεμβρίου του 1995.

Φοβερός και τρομερός ο Λούκα!

Luka Doncic (29 points, 12 assists, 8 rebounds) is only the second rookie in @dallasmavs franchise history with 25+ points, 10+ ast, and 5+ rebounds in a game, joining Jason Kidd (04/11/1995). @EliasSports pic.twitter.com/K8Zbl3H0Xf

— NBA.com/Stats (@nbastats) 12 Ιανουαρίου 2019