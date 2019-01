Μπρόγκτον: «Χωρίς τον Γιάννη είναι στο χέρι μας να πάρουμε μεγαλύτερο ρόλο» (vid)

Οι Μπακς δεν τα κατάφεραν κόντρα στους Ουίζαρντς, χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην σύνθεση τους, αλλά ο Μπρόγκντον τόνισε ότι ήταν ένα παιχνίδι που μπορούσε η ομάδα του να κερδίσει, ακόμα και χωρίς τον Γιάννη. Σε ερώτηση για την απουσία του ηγέτη του Μιλγουόκι ο παίκτης απάντησε,

«είναι μια αναπροσαρμογή. Όταν κάποιος σταρ είναι εκτός χρειάζεται μια αναπροσαρμογή. Όταν λείπει ο Γιάννης είναι ακόμα μεγαλύτερη. Ήταν από τα παιχνίδια που θα μπορούσαμε να κερδίσουμε, ακόμα και χωρίς τον Γιάννη, αλλά είναι στο χέρι μας να αποκτήσουμε μεγαλύτερο ρόλο».

"That was a winnable game for us, even though Giannis was out. It's on us to take a bigger role." pic.twitter.com/6zXJQBPV30

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 12 Ιανουαρίου 2019