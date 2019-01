Τζέιμς Χάρντεν: «Σπάει» κάθε κοντέρ, συνέχισε με απίστευτο ρεκόρ! (pics)

Ιστορία έγραψε ο Χάρντεν με ακόμα μια τρομερή εμφάνιση, αυτή την φορά κόντρα στους Καβαλίερς. Ο «Μούσιας» μέτρησε 43 πόντους, 10 ριμπάουντ και 12 ασίστ σε 29 λεπτά κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία του ΝΒΑ. Έγινε ο πρώτος παίκτης που κάνει triple double με 40 πόντους σε λιγότερο από 30 λεπτά παιχνιδιού.

Αυτό ήταν το 15 συνεχόμενο παιχνίδι του ηγέτη του Χιούστον με τουλάχιστον 30 πόντους, ενώ ρεκόρ αποτελεί και το 13ο παιχνίδι σε μια σεζόν με 40 πόντους και πάνω.

Αυτό ήταν το 7ο παιχνίδι από τα τελευταία 9 που κουβαλάει την ομάδα του μόνος του προς την νίκη, με τους Κρις Πολ και Έρικ Γκόρντον εκτός.

According to Elias Sports Bureau, @JHarden13 is the first player in #NBA history to record a 40-point triple-double while playing fewer than 30 minutes in a game!

Vote The MVP into @NBAAllStar https://t.co/SKZdoKpYvl pic.twitter.com/uKgnPgJRt0

— Houston Rockets (@HoustonRockets) 12 Ιανουαρίου 2019