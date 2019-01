Κάτι που βλέπουμε πολύ σπάνια στο ΝΒΑ έγινε στο παιχνίδι των Σίξερς με τους Χοκς. Με το παιχνίδι σε εξέλιξη και την ώρα μιας αλλαγής, ξαφνικά έπεσαν όλα τα φώτα στη Φιλαδέλφεια.

Τελικά, το σκοτάδι κράτησε λίγα δευτερόλεπτα και το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά.

Who turned off the lights in Philly? pic.twitter.com/9dB8fv0ozD

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) 12 Ιανουαρίου 2019