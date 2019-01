Ο Καντέρ έφαγε 7 μπέργκερ και την επόμενη ημέρα έφυγε άρον άρον από την προπόνηση! (pic & vid)

Όπως όλο οι αθλητές, έτσι κι ο Ενές Καντέρ, έχουν αυστηρό πρόγραμμα διατροφής, αλλά δεν παύουν να έχουν και τις λεγόμενες «cheat days», που μπορούν να τρώνε ό,τι τραβάει η όρεξή τους.

Έτσι κι ο Τούρκος σέντερ πήγε στο αγαπημένο του μαγαζί και παρήγγειλε τρία μπέργκερ με τριπλό μπιφτέκι και αυγό, άλλα τέσσερα κανονικά και φυσικά μια μερίδα πατάτες.

Την επόμενη ημέρα, ωστόσο, τα πράγματα δεν εκτιλύχθηκαν καλά για εκείνον, αφού αποχώρησε από την προπόνηση των Νικς, επικαλούμενος ασθένεια!

Αν έφταιγαν ή όχι τελικά τα μπέργκερ γι' αυτό, δεν το μάθαμε...

Enes Kanter was here at practice but left because of illness. Really.

— Steve Popper (@StevePopper) 10 Ιανουαρίου 2019