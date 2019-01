Προπονητής Νάγκετς για Γιόκιτς: «Οι Σλοβένοι ψηφίζουν, οι Σέρβοι όχι»

Ο Νίκολα Γιόκιτς είναι μόλις 7ος στην ψηφοφορία για το All Star παρά τα όσα εντυπωσιακά κάνει μέσα στο παρκέ και αυτό δεν αρέσει στον προπονητή του.

Μετά το παιχνίδι κόντρα στους Κλίπερς, όπου ο Σέρβος ψηλός είχε 18 πόντους, 14 ριμπάουντ και 10 ασίστ ο Μαλόουν σχολίασε σε συνέντευξη:

«Προφανώς πολλοί φανς από την Σλοβενία ψηφίζουν και δεν είναι αρκετοί όσοι ψηφίζουν από την Σερβία, νομίζω», μιλώντας για τις αντίστοιχες ψήφους του Λούκα Ντόντσιτς, που είναι εντυπωσιακές.

Nikola Jokić is just the second player in NBA history to have 18+ points, 14+ rebounds and 10+ assists in 28 minutes or less. #MileHighBasketball pic.twitter.com/tmdLYY3zie

— Denver Nuggets (@nuggets) 11 Ιανουαρίου 2019