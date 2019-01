Ξεπέρασε τους 300 πόντους μετά από 13 χρόνια το Σπερς - Θάντερ! (pic)

Ο καταπληκτικός «56άρης» ΛαΜάρκους Όλντριτζ οδήγησε τα «σπιρούνια» στη νίκη επί της ομάδας της Οκλαχόμα του «τριπλού» Ράσελ Ουέστμπρουκ.

Αμφότερες οι ομάδες ξεπέρασαν και τους 300 πόντους μετά από 13 χρόνια, αφού σημείωσαν 301, μετά τις 7/12/2006, όταν Σανς και Νετς μέτρησαν συνολικά 318 πόντους, μετά από επίσης δύο παρατάσεις.

Tonight's @okcthunder / @spurs was the first in the #NBA with 300+ combined PTS since Dec. 7, 2006 (Suns 161, Nets 157 in 2 OT). @EliasSports pic.twitter.com/LTFNZN6PZs

— NBA.com/Stats (@nbastats) 11 Ιανουαρίου 2019