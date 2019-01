Ανέβηκε στην 3η θέση των προπονητών με τις περισσότερες νίκες ο Πόποβιτς! (pic)

Μπορεί να χρειάστηκαν δύο παρατάσεις, αλλά οι Σπερς νίκησαν τελικά τους Θάντερ.

Αυτή, μάλιστα, ήταν η 1.222η νίκη του Γκρεγκ Πόποβιτς στο NBA, ο οποίος ξεπέρασε τον Τζέρι Σλόαν και ανέβηκε στην 3η θέση της σχετικής λίστας.

Δεύτερος είναι ο Λένι Ουίλκενς, με 1.332 νίκες και πρώτος ο Ντον Νέλσον με 1.335.

Αν συνεχίσει έτσι ο 69χρονος κόουτς, τότε αναμένεται να ξεπεράσει και τους δύο στη διάρκεια της σεζόν 2020-21.

Congrats to @spurs Coach Gregg Popovich for moving up to 3rd on the all-time wins list! #GoSpursGo pic.twitter.com/7tLmsFoZXa

— NBA (@NBA) 11 Ιανουαρίου 2019