«Γέρασε» ο Άνταμς μέχρι να τελειώσει το Σπερς - Θάντερ! (pic)

Το παιχνίδι των Σπερς με τους Θάντερ είχε τον... ατελείωτο, τα τελευταία 47 δευτερόλεπτα φάνηκαν μια αιωνιότητα, παίχτηκαν δύο παρατάσεις και το τελικό σκορ ήταν 147-154.

Το NBA θέλησε να τρολάρει και το έκανε για ακόμα μια φορά με τον καλύτερο τρόπο. Επέλεξε μια φωτογραφία από τον νεαρό Άνταμς και μια τωρινή του πολύ πιο μακρυά μούσια και μαλλιά σχολιάζοντας με την λεζάντα, «εμείς πριν το παιχνίδι και εμείς τώρα».

Us before this game vs. us now pic.twitter.com/9ryQBSABy4

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 11 Ιανουαρίου 2019