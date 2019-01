Στην κορυφή του Shaqtin' a Fool ο Γιάννης! (vid)

Ακόμα ένα Shaqtin' a Fool είναι εξαιρετικό και η μία φάση είναι καλύτερη από την άλλη. Από την... ερμηνεία του Κόλισον, στα push ups του Ούμπρε, τον Κλέι Τόμπσον που έχασε την μπάλα μόνος του και ζήτησε και το φάουλ, αλλά η κορυφή ανήκει δικαιωματικά στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η προσπάθεια που κατέληξε πάνω στο κεφάλι του Χάρντεν δεν θα μπορούσε να μην είναι στην κορυφή.

Δείτε το βίντεο:

This week's #Shaqtin features a fantastic flop, a fastball to the face and more!

11 Ιανουαρίου 2019