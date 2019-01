ΜVP στο Shaqtin' a fool ο Γιάννης! (vid)

Δεν γινόταν να μεινει ασχολίαστο από τον Σακίλ Ο'Νίλ. Η πάσα του Γιάννη Αντετοκούνμπο πήγε στα μούτρα του Χάρντεν, ο οποίος ζαλίστηκε και σωριάστηκε στο έδαφος.

Φυσικά ο Greek Freak πρωταγωνιστεί στη στιγμή που ξεχώρισε ο Shaq Attack και ετοιμάζεται να δει τον εαυτό του στο επόμενο Shaqtin' a fool.

«Ο Γιάννης προσπάθησε να βγάλει εκτός μάχης τον ΜVP και έτσι θα το πάρει», ανέφερε ο Diesel, αφού οι δυο τους θα παλέψουν μέχρι τέλους για το βραβείο του MVP. Πέρυσι το κατέκτησε ο Μούσιας.

Giannis must be trying to take out the reigning MVP so he can get it! #Shaqtin pic.twitter.com/fpUxpkjMGo

— Shaqtin' a Fool (@shaqtin) 10 Ιανουαρίου 2019