Έγραψε ιστορία με την «40άρα» ο Χάρντεν! (pics & vid)

Μπορεί οι Ρόκερς να ηττήθηκαν από τους Μπακς, αλλά ο Τζέιμς Χάρντεν συνέχισε τα ρεκόρ.

Πλέον μετρά δώδεκα ματς φέτος με 40+ πόντους, ισοφαρίζοντας την καλύτερη επίδοση στην ιστορία των Ρόκετς.

Ο Μούσιας έχει τέσσερις «40άρες» στα τελευταία 8 ματς, ενώ πέτυχε 30+ σε 14 σερί παιχνίδια, το οποίο είναι το μεγαλυτερο σερί από το 2003 και τον ΜακΓκρέιντι.

