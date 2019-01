«Άρρωστη» ντρίπλα από τον Ντέιβις (vid)

Τι και αν βλέπει τον κόσμο από 208 εκατοστά; Ο Άντονι Ντέιβις ξέρει πολύ μπάσκετ και δεν σταματά να το δείχνει. Ο σέντερ των Πέλικανς έκανε κόντρα στους Καβαλίερς της ντρίπλα της βραδιάς. Συγκεκριμένα κάνοντας το ντράιβ πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του, αλλά με τρόπο που ακόμα και γκαρντ δεν θα μπορούσε. Επειδή όμως τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, απλά δείτε την φάση...

