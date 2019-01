Ταξίδεψαν από το Πακιστάν για να δουν τον Γιάνναρο (vid & pic)

Το ό,τι το μέγεθος του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι τεράστιο και έχει ξεφύγει πλέον, είναι γνωστό. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες στιγμές που φαίνεται ακόμα περισσότερο. Όπως αυτή η διαδραματίστηκε στο TOYOTA Center. Συγκεκριμένα μια παρέα από το Πακιστάν ταξίδεψαν από την χώρα του ως το Χιούστον προκειμένου να δουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο απέναντι στους Ρόκετς. Μάλιστα εκτός των φανελών των Μπακς, είχαν και ένα πλακάτ που έγραφε: «Ταξίδεψα 8.157 μίλια από το Πακιστάν για να δω τον Γιάννη».

Ο Greek Freak πάντως μόλις είδε το πλακάτ πήγε στο μέρος τους έβγαλε φωτογραφία μαζί τους με τον νεαρό Πακιστανό να μην μπορεί να πιστέψει πως όχι μόνο είδε το μεγάλο του είδωλο, αλλά έβγαλε και φωτογραφία μαζί του πανηγυρίζοντας μετά με τους φίλους του.

Traveled all the way from Pakistan to watch @Giannis_An34 and the Bucks!!#ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/HVSKnatbry

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 10, 2019