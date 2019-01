Ο σοκαριστικός τραυματισμός του παίκτη των Θάντερ δεν ήταν τελικά τόσο σοβαρός, όσο φαινόταν.

Όπως έγραψε ο Shams Charania στο twitter, ο 24χρονος φόργουορντ/σέντερ τη γλίτωσε με διάσειση, ενώ δεν φέρει σπασίματα.

After scary fall last night, Oklahoma City Thunder center Nerlens Noel has been diagnosed with a concussion — and tests showed he avoided any fractures, league sources tell @TheAthleticNBA @WatchStadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 9 Ιανουαρίου 2019