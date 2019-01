Ο Ουίγκινς φέρεται να είπε «gay» τον Σρέντερ και προκάλεσε... πανικό! (pics & vid)

Ο παίκτης των Τίμπεργουλβς ακούγεται να λέει μετά το ματς με τους Θάντερ για τον αντίπαλό του: «Δεν ξέρω τι πάει στραβά με αυτόν. Ήταν απλά γκέι. Συμπεριφερόταν τρελά χωρίς λόγο. Τον κοίταξα στα μάτια, δεν τον βλέπω ως πρόβλημα. Καμία σχέση με αυτό».

Βέβαια, ο ίδιος υποστηρίζει ότι ο κόσμος παράκουσε και μπέρδεψε το «getting» με το «gay», όπως υποστήριξε αργότερα μέσω twitter, μετά τον χαμό που προκάλεσε.

«Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω πως μετά το ματς είπα το εξής: "Δεν ξέρω τι πάει στραβά με αυτόν. Έγινε απλά... Συμπεριφερόταν τρελά χωρίς λόγο". Έχω τον απόλυτο σεβασμό και την μεγαλύτερη αγάπη για την LGBTQIA κοινότητα και δεν θα χρησιμοποιούσα καμία λέξη, για να δείξω ασέβεια απέναντί της», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ακούστε το βίντεο και τα συμπεράσματα δικά σας

Andrew Wiggins just casually saying that Dennis Shroder is gay pic.twitter.com/xhK458iYtO — Dead Serious (@Deadseriousness) 9 Ιανουαρίου 2019

Id like to clarify what I said tonight during my post game media session. I said: “I don’t know what’s wrong with him he was just getting... acting crazy for no reason”. — andrew wiggins (@22wiggins) 9 Ιανουαρίου 2019