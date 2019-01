Το έχουν κάνει τόσες φορές με τον Τζέιμς Χάρντεν, τώρα ήρθε η ώρα του Μουντιέ να την...γλιτώσει.

Οι διαιτητές του ΝΒΑ δεν έδωσαν ξανά την ξεκάθαρη παράβαση παίκτη του ΝΒΑ, αφού ο γκαρντ των Νικς έκανε... παρέλαση πριν φτάσει στο καλάθι.

Δείτε τη φάση και βγάλτε τα συμπεράσματα σας. Ο Μούσιας σίγουρα θα τον λατρέψει τον Μουντιέ. Mάλλον και αυτός έχει δελτίο σε ομάδα!

Mudiay knew what he did pic.twitter.com/lcOzO4Sjh1

— Bleacher Report (@BleacherReport) 9 Ιανουαρίου 2019