Αφιερωμένο στον Φλιπ Σόντερς: Μπουγέλο στην πρώτη νίκη του γιου του! (vid)

Την πρώτη του νίκη με τους Τίμπεργουλβς πανηγύρισε ο υπηρεσιακός προπονητής τους, Ράϊαν Σόντερς (είναι μόλις 32 ετών).

Φυσικά μιλάμε για τον γιο του αείμνηστου Φλιπ Σόντερς, ο οποίος έκατσε στον πάγκο των λύκων από το 1995 ως το 2005 και τη σεζόν 2014-15

Μάλιστα το 2004 οδήγησε την παρέα του Γκαρνέτ στους τελικούς Δύσης.

Έφυγε από τη ζωή στις 25 Οκτώβρη του 2015, αλλά στη Μινεσότα δεν γίνεται να τον ξεχάσουν.

Ο Καρλ-Άντονι Τάουνς αφιέρωσε τη νίκη κόντρα στους Θάντερ στον εμβληματικό προπονητή, ενώ οι πανηγυρισμοί ήταν ξέφρενοι στα αποδυτήρια των λύκων με τον γιο του, τον Ραϊάν.

THIS ONE WAS FOR FLIP@Timberwolves pic.twitter.com/IdvVaOr6JY

— Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) 9 Ιανουαρίου 2019